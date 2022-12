Prima della Scala 2022 | a che ora inizia l’opera su Rai 1

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) . Orario e durata del Boris Godunov A che ora(orario) la, in programma oggi, 7 dicembre, con diretta su Rai 1? L’orario di inizio del Boris Godunov di Musorgskij, che inaugura la stagionedi Milano, è le 17.45. Una lunga diretta di oltre tre ore per vivere le emozioni dele portare la grande musica nelle case di tutti gli italiani. Il capolavoro di Modest Musorgskij quest’anno viene proposto nella suaversione in sette scene, presentata ai Teatri imperiali di San Pietroburgo nel 1869. L’evento culturale più importante dell’anno vedrà protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov. Lo ...