Manolo Portanova condannato per stupro | il Genoa non lo sospende Si allena con la squadra

Il giocatore non è stato sospeso dal suo club e può essere convocato: il suo legale pensa al ricorso dopo la ..., condannato in primo grado (con rito abbreviato) per una violenza sessuale di gruppo avvenuta il 30 maggio 2021 a Siena assieme a suo zio (stessa condanna ), a un amico (che ha scelto ...Il giocatore non è stato sospeso dal suo club e può essere convocato: il suo legale pensa al ricorso dopo la condanna ...SERIE B - Il 22enne calciatore del Genoa e dell'Italia Under 21 è stato condannato martedì in primo grado dal Tribunale di Siena con rito abbreviato per violen ...