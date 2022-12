Il Wi-fi Calling arriva in Italia con WindTre Implementazione azzoppata di una tecnologia vincente

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si chiama Wi-fi, o VoWifi, e permette di effettuare chiamate con il proprio numero tramite una rete internet al posto della rete classica cellulare, che in alcuni ambienti potrebbe non ricevere correttamente.incon(e Very Mobile) ...

Il Wifipermette di effettuare chiamate dal proprio smartphone anche da luoghi dove nonla rete mobile come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in ...Rispetto ad analoghi servizi per veicolare chiamate su rete Internet, il WiFifornisce maggiori caratteristiche funzionali, compresa la possibilità di effettuare telefonate di emergenza in ...(Teleborsa) - WINDTRE ha lanciato in Italia una nuova funzionalità chiamata WiFi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile grazie ad una ...WindTre lancia l'innovativa funzionalità WiFi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile, tramite una rete WiFi di WindTre. L'azienda è stata, in ...