Il feed di Facebook sta iniziando a cambiare anche in Italia e a essere più simile a Instagram

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unsottosopra. È questo quanto notato da alcuni utenti che hanno iniziato a vedere, da mobile, uncompletamente diverso rispetto a quello a cui erano abituati. O – meglio – unmaggiormente compatibile con, l’altro social network made in Meta. Qual è la novità di cui stiamo parlando?ha invertito l’ordine con cui vengono presentati i suoi post: mentre in precedenza il copy apriva il contenuto, accompagnando eventuali immagini, video o link, adesso la prospettiva è rovesciata. Il contenuto multimediale (immagine, video o link) precedono il copy. Di questo copy si riescono a leggere le prime righe: chiunque voglia approfondire il contenuto del copy stesso deve cliccare su “altro” ed espandere il testo. LEGGI> Il test di ...

