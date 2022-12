Giaele ad Antonino | “Non mi abbasso alla bigiotteria” | Taylor Mega ne è felice

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, i rapporti tra i concorrenti sembrano essersi definiti molto meglio. Ormai SofiaDe Donà pare essersi allontanata definitivamente daSpinalbese, almeno in senso sentimentale. E forse, visto che a breve entrerà pure Ginevra Lamborghini e i vipponi ancora non lo sanno, meglio così. Altrimenti il triangolo amoroso con Oriana Marzoli potrebbe diventare un vero e proprio quadrilatero. Fatto sta cheha cercato di stuzzicare la donna sull’argomento e la risposta di lei è stata epica, tant’è che è stata condivisa anche dsua amica speciale. E pure quest’ultima potrebbe presto fare il suo ingresso nella casa… GF Vip 7,De Donà si è arresa conSpinalbese? La sua ...

...spalle e scoppia una lite furibonda Non c'è pace nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' traDe Donà e Antonella Fiordelisi . Le due sono 'rivali', si contendono le attenzioni di...Ecco le parole inequivocabili di Attilio: Senti, prima ero imperturbabile, adesso però ... La compagna del concorrente era già sul piede di guerra per il bacio del vippone conDe Donà ...Giaele fa notare ad Antonino che il ragazzo spesso non si accorge del suo malessere ma, nonostante tutto, lo accetta così com'è ...Dopo la puntata del Grande Fratello Vip sembra non esserci pace per Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Le due si stuzzicano e vanno sul pesante.