GF Vip 7 | Alfonso Signorini svela il nome della bimba di Sophie Codegni | la reazione sui social

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7,, ha detto come si chiamerà la piccola che aspettaCodegoni, ma non si rende conto di aver spoilerato quello che invece avrebbe dovuto rivelare a sua discrezione proprio. A fargli notare il clamoroso errore è stata Giulia Salemi, che si è accorta immediatamente di quello che ha fatto il conduttore. Quale sarà stata di seguito, laCodegoni? La risposta è arrivata sui. GF Vip 2022, la rivelazione die ladiCodegoni Come appena raccontato,si è lasciato scappare ilche avrà la figlia diCoegoni:” Sì, ...

...adSignorini. Il conduttore in un daytime ha chiamato entrambi i gieffini in confessionale e ha fatto sapere all'ex di Uomini e Donne i complimenti fatti dall'influencer. Ma al Gfè ...Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GFe quando abbiamo saputo dell'indisponibilità diè venuto spontaneo chiedere a lui'. Sull'emozione vissuta al momento del fatidico 'sì', la ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nella casa del GF Vip la carne è debole: è quello che deve aver pensato Attilio Romita, che sarebbe rimasto molto colpito da Sarah Altobello, tanto da confidarsi con Antonino ...