Gazzetta – Juventus | Rabiot | “Mi piacerebbe giocare in Premier”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) 2022-12-07 18:32:17 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Dal ritiro della Francia in Qatar, il bianconero lancia un messaggio. La scorsa estate era stato vicino allo United. Poi il ritorno ad alti livelli prima della sosta Adrienè tornato a parlare del suo futuro direttamente dal ritiro della Francia, che ha serie ambizioni di successo nel mondiale in Qatar. “Sarà il mio ultimo anno con la? Non lo so – ha detto il centrocampista -. Non ho una squadra preferita ma ho sempre detto che miin Inghilterra. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità”. In effetti la scorsa estate sembrò a un passo dal Manchester United: la Juve, che era disposta a cederlo, avrebbe guadagnato più di 20 ...