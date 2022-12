LA NAZIONE

Concluso il progetto "Musica diffusa" promosso da Orchestra della ToscanaFondazione Solidarietà Caritase ..."Il 16 novembre c'è stato nel Dipartimento della pubblica sicurezza un incontrol'ufficiale di ... né a Roma, né a, né a Venezia, né a Bolzano. A Milano è stata riscontrata la presenza di ... Firenze, con i concerti Ort raccolti fondi per preparare 2.400 pasti destinati ai poveri Il conto alla rovescia è terminato. Iniziano con l'accensione delle luci dell'albero di Natale in piazza Duomo le festività fiorentine ...Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio.