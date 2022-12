Fabbian | Colidio | Satriano | Mulattieri | il punto sugli interisti in prestito

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si parte ovviamente da lui, considerabile "l'altro Casadei". Il ragazzo di Camposampiero (in provincia di Padova), classe 2003, l'anno scorso era un perno del centrocampo di Cristian Chivu insieme all'...

Continua GiovanniFACUNDOMARTIN SATRIANO MATTIA SANGALLI Lucien Agoumé ZINHO VANHEUSDEN STANKOVIC E ORISTANIO GLI ALTRILontano da Appiano Gentile cresce un "tesoro" che l'Inter sta osservando con grande attenzione in vista del futuro. In particolare Giovannie Facundohanno disputato una prima parte di stagione importante e i loro nomi nella prossima primavera - estate saranno gettonatissimi in viale della Liberazione.PER LA LISTA ...Cinque gol nelle prime 15 partite di campionato in Serie B: con la maglia della Reggina brilla il talento di Fabbian. E l'Inter si frega le mani: il centrocampista è in prestito secco e si ipotizza gi ...Fabbian-Inter, il canterano nerazzurro sta stupendo tutti nella dirigenza. E un altro giovane potrebbe portare soldi freschi ...