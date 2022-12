Calciomercato | Juve Rabiot ' Mi piacerebbe giocare in Premier'

Sky Sport

Come appreso in esclusiva da.it ad oggi nessuna delle procure delle quali si è parlato ha ricevuto la trasmissione delle carte dalla procura di Torino, quindi ad oggi non si può ...Non so se succederà alla fine del mio contratto con la, ma ho questo obiettivo. In quale club Non ho una squadra del cuore, nè una in particolare nella quale mi piacerebbe giocare. È ... Juventus, le intercettazioni svelano gli obiettivi passati del mercato bianconero 'Non c'è un club in particolare che mi attrae, è il campionato che mi affascina', dice il centrocampista DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - In scadenza ...Le formazioni ufficiali di Padova-Juventus U23, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023 ...