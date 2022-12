Calcio | Mondiali 2022 | Angel Di Maria torna ad allenarsi con la squadra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Buone notizie in casa Argentina:Dito adcon lae sarà dunque molto probabilmente disponibile per il quarto di finale di venerdì 9 dicembre (d’inizio alle ore 20:00) contro l’Olanda. In caso di presenza, ci sarà da capire se il ct Lionel Scaloni vorrà utilizzare il Fideo dal primo minuto oppure se opterà per una partenza dalla panchina, con l’intenzione di inserirlo poi nel secondo tempo quando la difesa avversaria sarà più stanca. Oggi non si gioca aidi: quando le prossime partite, orari, programma, tv, streaming Ricordiamo che Disi è fatto male nell’ultimo match del girone contro la Polonia. In seguito il classe 1988 è stato dunque costretto a saltare l’ottavo di ...