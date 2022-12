Agenzia ANSA

Dei quattro motori due sono già stati stivati, gli altri due lo saranno nelle prossime ore, dipende all'organizzazione di. I motori sono destinati al cantiere di Sestri Ponente dove saranno ......a tarda notte al tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy tra...aggiuntivi per 75 milioni di euro nell'arco dei primi 9 mesi dell'anno per via della vertenza in, ... Wartsila: in corso carico motori Fincantieri su nave Si è sbloccata la situazione della consegna dei quattro motori costruiti nello stabilimento Wartsila della Val Rosandra per la Fincantieri. (ANSA) ...L'accordo tra Wartsila e sindacati che mette fine al blocco delle consegne dei motori realizzati dal sito di Bagnoli della Rosandra a Trieste ...