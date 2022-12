Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 12 22

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Non so perché, ma quando mi trovo in disaccordo con tutto ciò che viene predicato durante unadi, sento di stare in automatico dalla parte della ragione. Ma sono così strana nel pensare che tutti i pipponi fatti oggi a Carola Carpanelli fossero completamente privi di senso?! Tutti a dirle di aver fatto un commento fuori luogo, di essere egoista e preoccupata solo di se stessa, quando invece ho trovato che sia stata una delle prime volte in cui la corteggiatrice abbia, al contrario, mostrato una certa maturità, e se vogliamo anche un certo interesse per il tronista. Federico Nicotera fa un’esterna in cui si apre con Alice Barisciani su un argomento estremamente intimo e delicato, e cioè il suo passato con un padre violento, è OVVIO, NORMALE che Carola, come chiunque altro al mondo, possa solo rimanere dispiaciuto ...