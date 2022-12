TS – da Marchisio a Dybala | i messaggi di cordoglio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-05 23:06:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: DOHA (Qatar) – Venerdì (ore 20) l’Argentina sfiderà l’Olanda per giocarsi il pass per la semifinale dei Mondiali 2022, la Seleccion si sta preparando alla partita con Leandro Paredes che sarà spinto da un’ulteriore motivazione. Il giocatore della Juventus ha riportato sui suoi canali social il lutto che ha colpito la sua famiglia, è venuto a mancare il nonno. Questo ilo scritto su Instagram dall’ex Psg: “Te ne sei andato vecchio e mi si spezza l’anima. Ora abbiamo un angioletto in più dal cielo che ci guida. Ti amo per sempre nonno, riposa in pace“. Nel post social la vicinanza dei connazionali come Pauloal motto di “Ti voglio bene fratello“, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria e anche Claudioche ha commentato con ...