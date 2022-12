The White Lotus | Theo James smentisce la teoria del pene | Ho usato una protesi enorme

(Di martedì 6 dicembre 2022)torna a parlare della tanto chiacchierata scena di nudo in The2, smontando le fantasiose teorie delle fan sulle dimensioni del suo. Dopo "l'agitazione" provocata dalla scena di nudo nel corso della stagione 2 di Theha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulle dimensioni del suorivelando di averuna. Ospite del The Tonight Show con Jimmy Fallon,ha confermato di averunprostetico di dimensioni extralarge, per essere esatti. The2, ...

Vanity Fair Italia

La serie HBOLotus , incredibilmente glamour e molto popolare, tornerà ancora una volta dopo la seconda stagione in Sicilia , secondo quanto riportato da Deadline . La notizia arriva dopo che la première ...Il gruppo itinerante 'Carols Christmas Street Band' che, dalle 18, coinvolgerà i presenti con musiche natalizie, aprirà la cerimonia che proseguirà con l'esibizione musicale - voce e ... The White Lotus, ci sarà la terza stagione 4 Altoparlanti ABS con EBD Airbag frontali Barre al tetto silver Bluetooth Comandi audio al volante Consolle centrale BiColor Black&White Display multifunzione ESP + TCS + ABS Estensioni passaruota ...Dopo le avventure in Sicilia (con tanto di cast mezzo italiano), il creatore Mike White ha accennato alle idee per il nuovo capitolo della serie ambientata in una catena di resort extra lusso. Prossim ...