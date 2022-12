Scherma | 72 azzurri in pedana tra giovedì e domenica

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono 72 gliin azione sulle pedane internazionali da8 a11 dicembre tra Orleans (sciabola), Vancouver (spada), Tokyo (fioretto uomini) e Belgrado (fioretto donne). Ad aprire il programma sarà il Grand Prix FIE di sciabola a Orleans, doveavrà luogo l’individuale maschile: per l’Italia il ct Nicola Zanotti ha deciso di convocare Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre, che saranno in gara con gli autorizzati Francesco Bonsanto e Mattia Rea. Venerdì 9 entreranno nel vivo della gara anche le sciabolatrici per gli assalti del tabellone preliminare. Per questa prova sono state convocate Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, ...

L'atleta senese delle Fiamme Azzurre, che si allena al ClubPisa Antonio Di Ciolo, ha ... Nei quarti di finale glihanno avuto la meglio sull'Ungheria con il punteggio di 45 - 31, ...
FRASCATI - Un'altra grande soddisfazione internazionale per Gianmarco Paolucci. L'atleta paralimpico del Frascati Scherma si è laureato campione europeo a squadre nella sciabola (categoria B) as ...