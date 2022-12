Scadenze fiscali dicembre 2022 | Imu | acconto Iva Le date

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra lefigura il versamento del saldo IMU, la seconda rata dell’Imposta Municipale Unica dovuta neldopo l’di giugno. Inizialmente prevista per il 30 giugno, è stato inoltre spostato al 31il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU. Trattandosi di un sabato, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo utile, ovvero il 2 gennaio 2023. Previsti per la metà del mese i consueti appuntamenti con il versamento di ritenute d’, Irpef, Iva e contributi Inps. Altra scadenza importante, il 27, riguarda il versamento dell’Iva.Vediamo nei prossimi paragrafi il calendario completo delle ...

... "Sono estremamente orgoglioso del risultato record di circa 700 milioni di raccolta a novembre, mese che si contraddistingue per ingenti. Il superamento dei 7 miliardi da inizio ...... amministratore delegato di Banca Mediolanum - del risultato record di circa 700 milioni di raccolta a novembre, mese che si contraddistingue per ingenti. Il superamento dei 7 ...Restano ancora pochi giorni di tempo per richiedere il bonus facciata, quello per i trasporti e altre agevolazioni fiscali ...Nonostante le scadenze fiscali, raccolta netta di 695 milioni di cui 652 milioni nel gestito, per un totale da gennaio di oltre 7 miliardi da inizio anno ...