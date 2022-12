Revisione scientifica mostra che i vaccinati si liberano del SARS-CoV-2 prima dei non vaccinati

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) A causa dell’emergenza sanitaria globale, abbiamo avuto appena il tempo di accertare che i vaccini contro il nuovo nuovo Coronavirus avessero come endpointrio la capacità di prevenire le forme gravi di Covid-19. Che i vaccini avessero un effetto anche sulla diffusione del virus ce lo suggeriva il fatto che tutte le varianti Covid fossero emerse dove non si vaccinava, o lo si faceva poco. Intanto arrivavano anche i primi studi a suggerire che icontagiano meno, mentre i nonmettono in pericolo anche chi ha ricevuto il vaccino. Arriviamo così al 2 dicembre scorso, con unaapparsa su Nature Reviews Microbiology, dove i ricercatori osservano che almeno una dose di richiamo rende i...