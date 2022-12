Post news | il social tutto notizie e micro-abbonamenti 

la Repubblica

Rimane confermata la guidance sul livello della posizione finanziaria netta pari a circa 300 milioni di euro (IFRS 16) a fine 2022.... che vede intrecciarsi jazz, influenze rockrock, musica maliana e, perché no, anche il flamenco . Così, nelle stesse ore in cui si rincorrono voci e notizie su chi scenderà dalla scalinata di ... Cos’è Post.news, il social anti Twitter finanziato dai big della Silicon Valley Grosseto: Ad un anno dalla nascita, il Viola Club Grosseto festeggia organizzando una cena sociale che il presidente Fabio Pallari ha voluto realizzare in occasione del Natale facendo gli auguri a tut ...Chiara Nasti tra una poppata e l'altra si diverte a rispondere alle domande delle sue follower che le chiedono come procede la vita da mamma del piccolo Thiago. L'influencer ha spiegato che dopo ...