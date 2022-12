Ostia | l’8 dicembre una messa speciale per aiutare le mamme in difficoltà

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 dicembre 2022)– Unaper leinnel giorno in cui la Chiesa celebra la sua mamma celeste. E' con questo spirito che giovedì 8, alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, aLido, la celebrazione vespertina sarà un ringraziamento per i tre anni di attività del Centro di Aiuto alla Vita, e, allo stesso tempo si raccoglieranno pannolini (misura da 3 a 6 mesi), omogeneizzati e libere offerte che lo stesso centro recapiterà poi alleindel territorio.