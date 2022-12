Orietta Berti on fire contro Pamela Prati | “Tutta Italia non le crede”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 5 dicembre,ha avuto modo di entrare nella casa per un faccia a faccia con Wilma Goich e con Patrizia Rossetti. Forse però la soubrette sarda non si aspettava di dover scontrarsi anche conche ha chiesto a Signorini di poter dire la sua su quello che è stato anche il percorso nella casa della. Unaoncome non si era mai vista prima nella diretta del GF VIP con tante cose da dire sue sulla sua presunta storia vera o finta che sia.“asfalta”( a parole) La, dopo aver ascoltato le ...