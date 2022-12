Natale | sotto l' albero piacciono sempre di più i doni su misura

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oltre mille gli intervistati che sono stati chiamati a rispondere per la ricerca, che è stata condotta nel mese di ottobre 2022 . Un campione di 15 - 65enni in Italia, che tau - marin , l'azienda ...

L'Unione Sarda.it

Vince l'idea di creare un regalo combinato con vari prodotti per la cura o l'igiene personale (67%, tra le donne il 75%) 9 - ALE PERSONE SONO PIÙ INCLINI A PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI: questo ...Monta la polemica sui pannelli fotovoltaici piazzatil'albero diin piazza Venezia. Mentre il Pd difende la sostenibilità dell'operazione, le opposizioni sono sul piede di guerra perché i 45 metri quadrati di vetro nero sono definiti senza ... Natale sotto la Stella, a Borore tanti appuntamenti all'insegna della cultura Il sistema rifiuti potrebbe collassare subito dopo le feste. Per questo Sindaci e Assessori alle Politiche Ambientali di Roma e provincia fanno appello ai cittadini: “I regali non comprateli online, g ...Per InCanto di Natale è il momento della danza. Sul palcoscenico del teatro Comunale questa sera alle 20,30 va in scena Lo schiaccianoci con la compagnia del Balletto di Siena. Le musiche ...