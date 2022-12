Mondiali Qatar 2022 | il tabellone dei quarti di finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono terminati ufficialmente oggi, con le ultime due sfide, gli ottavi dideidi calcio del. Una giornata sorprendente con la clamorosa eliminazione della Spagna ai rigori contro il Marocco. Nella serata, invece, il Portogallo ha vinto in scioltezza con la Svizzera, staccando il pass per ididella rassegna iridata. Adesso i calciatori e tutti gli spettatori si godranno due giorni di pausa e relax, per poi dare il via allo spettacolo deidi. Ildeidi, le date e gli orari delle partite Venerdì 9 dicembre 16.00 Quarto di1: CROAZIA vs BRASILE (Rai 1, Rai Play) 20.00 Quarto di...