Manovra | Oricon | serve fondo a sostegno ristorazione collettiva

Italpress

Roma, 6 dic. ", Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione, accoglie positivamente i segnali di attenzione giunti nei giorni scorsi dal sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ...... gas e materiale per imballaggio e trasporto, si rischia l'imminente interruzione di un servizio pubblico essenziale per bambini, malati e gli ospiti nelle case di riposo", spiega una nota di... Manovra, Oricon "Subito un fondo per ristorazione collettiva e famiglie" Agenzia di stampa Italpress Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Oricon, Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione, accoglie positivamente i segnali di attenzione giunti nei giorni scorsi dal sottosegretario al ministero ...ROMA (ITALPRESS) – Oricon, Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione, “accoglie positivamente i segnali di attenzione” giunti nei giorni scorsi dal sottosegretario al ministero delle Imprese e ...