Secolo d'Italia

... con un preciso ordine del giorno che facevase comprendere ...relativa scia di velenose polemiche che rinnovava il sospetto o'... alla procura di Marsala e nella fattispecie dal collega, ......scendere nel merito della notizia) in effetti dal collega,... e si conclusero con'ordinanza di archiviazione più volte ...(in atti giudiziari) per cui si era proceduto a carico dell'... L’ex-pm Ingroia: sproporzionata ed eccessiva la richiesta di pena per l’anarchico Cospito