Ischia sepolta dal fango | 42 morti in 112 anni 

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - Crolli, frane, fiumi di: nell'ultimo secoloè stata martoriata dal maltempo. Abusivismo edilizio e cambio climatico sono solo gli ultimi imputati di una storia fatta di macerie e alluvioni. Con il ritrovamento dell'ultima persona dispersa il bilancio della frana del 26 novembre è definitivo: 12, uno dei disastri ambientali più gravi che ha colpito l'isola nell'ultimo secolo. Ma di certo non l'unica. Complessivamente negli ultimi 112 anni sono state 42 le vittime di alluvioni e frane in diverse zone dell'isola. In particolare sempre a Casamicciola Terme, nel 1910, furono 11 i corpi sepolti dal. Lo rilevano i dati dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr. In anni più recenti, ancora a Casamicciola una vittima si è registrata nel 1987, quando un crollo di ...

