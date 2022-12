In carcere 21 anni per un errore giudiziario | parla agli studenti

Manolo Portanova è stato condannato a 6diper violenza sessuale di gruppo . Questa la decisione del tribunale di Siena al termine del processo con rito abbreviato a carico del calciatore del Genoa e di suo zio Alessio Angella ,...Come spiega Maimone di Errorigiudiziari.com "Negli ultimi trent'più di 30mila persone sono finite ininnocenti e per questo risarciti, al ritmo di una media di mille all'anno, per una ...Secondo quanto riferito dall’Ufficio del procuratore generale di Los Angeles, l’uomo ha patteggiato la condanna, che prevedeva l’accusa di tentato omicidio. 21 anni di carcere a James Howard Jackson, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...