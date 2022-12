ilGiornale.it

... Samuel'o è stato avvicinato da uno You Tuber algerino, la reazione del camerunense è inaspettata Al termine della partita tra Brasile e Corea, Samuel'o è stato avvicinato da uno You Tuber ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "'o perde la testa:uno ... Eto'o aggredisce lo youtuber dopo la partita: cosa è successo in Qatar L'ex attaccante dell'Inter non ha gradito le domande sull'arbitraggio tra Camerun e Algeria, risultato decisivo ai fini della qualificazione ai Mondiali ...E' diventato virale il video di Samuel Eto'o che aggredisce uno youtuber fuori dallo stadio dopo Brasile-Corea del ...