Compravendite immobiliari ancora in aumento Miglior performance per le città capoluogo

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 dicembre 2022) MILANO – L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2022: in Italia sono state compravendute 576.118 abitazioni, con una crescita del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Continua quindi la crescita delle, confermando l’andamento positivo del mercato immobiliare nazionale. Considerando solo il terzo trimestre del 2022 in Italia sono state compravendute 175.268 abitazioni residenziali con undel +1,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Come già accaduto nel secondo trimestre dell’anno, i comunihanno registrato undellemaggiore rispetto ai comuni noninvertendo il trend che si era consolidato post lock down. Nei primi nove mesi dell’anno tra le ...