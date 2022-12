Che Qatar è successo? Ep 17 Avanti Marocco e Portogallo | la Spagna è fuori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Mondiale invede concludersi gli ottavi di finale e le sfide tra-Svizzera che regalano spettacolo. Le grandi hanno fatto tutte il loro dovere nelle prime sei gare di questi ottavi di finale e ora manca soltanto la prova del nove per, con le due squadre iberiche che se la devono vedere contro le ostichee Svizzera. LaPresseInnon sta mancando di certo lo spettacolo e anche nella fase a eliminazione diretta stiamo assistendo a grandi partite, anche se è innegabile che le grandi sorprese della fase a gironi hanno lasciato spazio alle solide realtà.hanno però probabilmente due delle sfide in assoluto più complicate, perché da un ...

LUSAIL () - E' il Portogallo l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di2022 . Nell'ultimo ottavo di finale in programma, i lusitani travolgono la Svizzera e si prendono l'ottavo posto a disposizione per andare a cercare un piazzamento tra le prime quattro del ......45' di gioco e approda ai quarti di finale del Mondiale indove affronterà la sorpresa del torneo, il Marocco di Hakimi e Sabiri . Vantaggio lusitano firmato da Gonaalo Ramos con un golè ...Con le ultime due sfide si è definito il quadro delle otto qualificate che si contenderanno un posto in semifinale a Qatar 2022. Mercoledì e giovedì si riposa, venerdì si riparte, ecco il programma co ...Giornata di riposo quella di ieri per la Nazionale olandese, con Denzel Dumfries che ha raccontato alcuni retroscena all'inviato di VoetbalZone in Qatar Kalum van ...