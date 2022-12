Caso Consip | Renzi in aula | «Ho dubitato di mio padre e ora mi sento in colpa Senza senso parlare con lui per arrivare a me» – Il video

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dovrebbbedi cosa gli disse il, Tiziano, imputato per traffico di influenze, a proposito dell’intera vicenda dell’appalto che l’imprenditore Alfredo Romeo puntava ad avere dalla(l’azienda pubblica che gestisce le gare di servizi e manutenzione per tutta la pubblica amministrazione). Ma il leader di Italia Viva Matteo, rispondendo alle domande del pm della procura di Roma, Mario Palazzi -sentito al processo come testimone – ricostruisce soprattutto il contesto degli anni 2015 e 2016. Siamo in un’era geologica fa, quandoera presidente del Consiglio ed era anche all’apice della popolarità nel paese. Suo stretto collaboratore in quel momento era Luca Lotti, finito anche lui a processo per le presunte fughe di notizie relative all’inchiesta. «Con Luca Lotti ho avuto ...

Leggi anche Marco Lillo condannato a risarcire Tiziano Renzi: il vice di Travaglio dovrà sborsare 30mila euro Si sgonfia il, rinvii a giudizio per traffico di influenze ma cadono altre ...Parlavo tutti i giorni con gli ad di Eni e Enel,era in secondo piano. E in ogninon c'era bisogno di arrivare a mio padre, Alfredo Romeo lo conoscevo".Con Lotti rapporto si è molto raffreddato. Renzi si è poi soffermato sul rapporto con Luca Lotti “L’Eni era importante, non Consip – aggiunge Renzi – Ho letto di forze dell’ordine che intercettavano s ..."Ci sono troppe cose che non tornano in questa vicenda. E' una vicenda che parte da Ischia (indagine Cpl Concordia) dove non c'entravamo nulla e in molti dicevano da 'Napoli arriverà un siluro per Ren ...