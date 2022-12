Autonomia | Fedriga | ' Complementarietà Regioni principio per unità Repubblica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - ''Lenon devono essere percepite come enti burocratici ma come istituzioni dedicate a rispondere ai bisogni dell'ambiente, allo sviluppo locale, alla riduzione del disagio sociale, alla garanzia dei livelli delle prestazioni sanitarie, alla innovazione. Ciò si badi bene non in concorrenza con lo Stato ma incon lo Stato. Solo la, declinazione della leale collaborazione, è infatti ilin grado di tenere unite le istituzioni, consentendo di realizzare nel pieno riconoscimento dell', l'e l'indivisibilità della''. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle, Massimiliano, al Festival dellee ...