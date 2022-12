Artemisia Gentileschi a Napoli | una storia ancora poco conosciuta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le Gallerie d'Italia di via Toledo adedicano una straordinaria mostra ad, la pittora: la prima e unica donna a essere rie affermata come tale nella sua epoca, in grado di eguagliare, se non superare tanti pittori maschi del suo tempo. Mai nessun uomo avrebbe potuto ritrarre le donne come fece lei: donne senza scrupoli, abituate a sgomitare per farsi strada nella vita: anche a uccidere, se necessario. Proprio come lei. Che infatti diventa protagonista assoluta dei suoi dipinti: autoritratti indiretti attraverso vari travestimenti, di significato psicoanalitico o concettuale, di sorprendente modernità, attraverso i quali ci parla. Fissandoci negli occhi, sembra dire, guardate cosa sono capace di fare. E così si rimane in rispettoso silenzio davanti a Santa Caterina d'Alessandria, ...