Sud travolto dai nubifragi | maltempo e danni in tutta Italia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una domenica dicone frane in Puglia, Sicilia e Calabria,e collegamenti ferroviari interrotti. «Lo specchio di un Paese fragile», come ha commentato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha convocato una riunione dell'unità di crisi per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione. Le piogge e i temporali accompagnate da forte vento che hanno sferzato le coste del Meridione si sposteranno su Piemonte orientale, Lombardia e Triveneto ma per oggi è allerta gialla in Toscana e Umbria per temporali e vento. I maggiori disagi si sono registrati tra le province di Crotone e Catanzaro, in Calabria, investite tra la notte e l'alba di sabato e domenica da una tempesta di pioggia, vento e grandine. La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Sibari-Catanzaro Lido-Roccella Jonica e ...