Spagna | 15 mesi di carcere per aver diffuso una fake news | un processo alla post-verità

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lenel mirino della magistratura spagnola. Ha suscitato non poco clamore una sentenza della sesta sezione del tribunale di Barcellona con la quale i giudici, accogliendo le richieste del pubblico ministero, hanno condannato l’imputato, membro della Guardia civil, a 15diper un tweet contenente un video sì vero ma usato in modo distorto. La terribile sequenza di una brutale aggressione verso una donna messa in rete dpolizia cinese per identificare i malviventi è stata attribuita, in undiscriminatorio, a ragazzini di strada di origine marocchina stabilitisi a Canet de Mar, centro costiero non lontano da Barcellona. Migliaia le visualizzazioni, quasi a volerne sottolineare la condivisione del contenuto, tant’è che successivi fatti delinquenziali ...