Se l' abusivismo ad Ischia tocca persino i Carabinieri

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Adl’uccide. Lo abbiamo visto nel corso degli anni con le ultime frane, il terremoto del 2017 fino ad arrivare alla tragedia di Casamicciola di pochi giorni fa con 11 morti, 5 feriti e ancora un disperso. Un’illegalità diffusa quella dell’isola diche si trova in un’area a rischio sismico e idrogeologico ma con 3.506 richieste di sanatoria solo a Casamicciola. Ma se pensassimo che tutto questo riguarda solo edifici privati rischieremmo di sbagliarci di grosso. L'selvaggio toccherebbele caserme delle forze dell’ordine e addirittura una scuola. «Adl’regna sovrano, si ampliano gli edifici vecchi, manca un piano urbanistico e non si demolisce nulla perché i comuni non hanno soldi per farsi carico delle ...

Bartolomeo Sciannimanica, dal 2005 al 2010 a capo del Settore urbanistica della Regione Campania che ha tra le sue competenze proprio il contrasto all'abusivismo edilizio, ricorda il suo impegno per l ..."Sono sicuro che, come accaduto con il sisma di cinque anni fa, Ischia e i suoi abitanti sapranno risollevarsi dopo la tragedia. Ma questo deve diventare anche il momento per una reazione di più ampio ...