Sampdoria | vittoria per 2-0 sulla Primavera nella partitella in famiglia

(Di lunedì 5 dicembre 2022)per 2-0 per laincontro la, che chiude la prima fase di ritiro dei blucerchiati. Da giovedì infatti la squadra si trasferirà in Turchia per due settimane per proseguire la preparazione.gara odierna ha aperto le marcature primo tempo Augello, con Montevago in gol per il raddoppioripresa. Sono tornati in campo anche i nazionali Omar Colley, Mehdi Léris e Tomas Rincon, che si alleneranno individualmente nei prossimi giorni per riprendere la condizione. SportFace.

Telenord.it

...Women è tornato tra le mura amiche dello stadio Ferruccio di Seregno ma non è tornato alla.lariana tornerà in campo domenica 11 dicembre per l'ultima gara del 2022 ospite dellache ...... ma paradossalmente, anche se lamanca da sette partite, la squadra è al terzo posto di ... Benedetti 6.5: Ingresso positivo per il centrocampista di proprietà della. Entra e porta ... Sampdoria, vittoria per 2-0 nell'amichevole in famiglia contro la Primavera Prima amichevole positiva per la Sampdoria. I blucerchiati hanno superato la Primavera per 2 a 0: reti di Augello e Montevago, una per tempo. Presenti sugli spalti del campo 2 del “Mugnaini” oltre al ...Siamo al cinque dicembre e si rinnova, come ogni giorno, l'appuntamento con il calendario dell'avvento targato Lazio. I protagonisti del quinto video sono tutte le squadra che, ...