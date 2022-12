Riciclava denaro per la camorra | la GdF sequestra oltre 290 milioni a un imprenditore

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unper la: le Fiamme Gialle, nel corso di un’operazione contro il riciclaggio disporco, hannoto290di euro e sei villette in Sardegna, per un valore complessivo di 2,6di euro. L’operazione contro ladella Guardia di Finanza ha portato a un maxi sequestro di beni pari a 290di euro, riconducibili all’campano Antonio Passarelli, 65 anni. l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Nel corso delle indagini, condotte in sei province italiane, sono statete anche sei villette che sorgono a Porto Pollo, nel comune di Palau, in Gallura, che ammontano a ...

... l'imprenditore agiva sistematicamente da anni in contiguità con la criminalità organizzata campana:attraverso fittizie intestazioni e di beni. Fra questi c'erano, appunto, gli ...Dalle indagini è anche emersa una sistematica attività di sottrazione all'imposizione tributaria di ingentissime somme diche venivano reinvestite in operazioni commerciali ed edilizie. Ciò ...Colpo delle Fiamme Gialle contro la camorra: sequestrati 290 milioni e beni in Sardegna all’imprenditore che riciclava denaro per i clan.accusato di avere riciclato ingenti somme di denaro per contro di diversi clan camorristici campani (clan “Puca”, clan “Di Lauro”, clan degli “Scissionisti”, clan “Mallardo”, clan “Verde” e clan ...