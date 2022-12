Pd | Cacciari | “Elly Schlein non mi interessa | si parta dal congresso”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il nuovo corso del Partito Democratico non deve iniziare dalle candidature ai vertici ma da un“serio” nel quale si devono confrontare tesi e programmi contrapposti. Il filosofo Massimoboccia senza appello la discesa in campo dicosì come quella degli altri rappresentanti del partito che si sono fatti avanti per conquistare la carica di segretario., interpellato dall’AdnKronos, afferma infatti a chiare lettere: “Non midiscutere di candidature, non è questo il modo di fare, partendo di nuovo dalle candidature. Facessero unserio, con delle persone che presentano tesi, programmi, un confronto. Non miné dellané dell’altro o di altri ...

Schlein : 'Questo dibattito - liquida ad Affaritaliani.it - non ha alcun senso e non mi sento vicino a nessuno dei due. Sono del tutto indifferente'.