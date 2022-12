L’INVERNO DI RAI1 | CHE DIO CI AIUTI | LOLILA LOBOSCO | TALI E QUALI | BENEDETTA PRIMAVERA

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il palinsesto invernale diè ricco di fiction e show. Vediamo nel dettaglio la programmazione dall’8 gennaio al 1 aprile 2023. Tra le novità più attesa la fiction “Fiori sopra l’Inferno” con Elena Sofia Ricci e lo show “” con Loretta Goggi. Tanti ritorni graditi come “” e “Il Cantante Mascherato”, entrambi al sabato sera, “The Voice Senior” che si sdoppia nella versione Kids. In mezzo l’evento tv per eccellenza, il Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023.: PROGRAMMAZIONE GENNAIO-MARZO 2023 Domenica: Le Indagini di Lolita8/1-12/2, Angeli della Notte 19/2-19/3 Lunedì: Il Nostro Generale 9-16/1, Blackout 23/1-6/2, Fiori sopra l’Inferno 13-20/2, Il Commissario Ricciardi 2 27/2-20/3, Angeli della Notte 27/3 Martedì: ...

