Grassani sulla Juventus | “Rischia Serie B e revoca Scudetti”

... non avrebbe alcuna influenzagravità della pena qualora i reati in questione venissero dimostrati. Le dimissioni, spiega ancora, hanno però salvaguardato Agnelli e tutti gli altri ...Lo ha detto l'avvocato Mattia, parlando a Radio Anch'io lo sport, in onda su RadioRai. "Però, questo è un segnale che la dice lungavolontà della società di isolare quei comportamenti ...Ha parlato l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, con un discorso che fa tremare e non poco l'intero mondo Juventus ...L'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, spiega che "se le accuse saranno accertate la Juve rischia molto di più che un'ammenda o una penalizzazione..." ...