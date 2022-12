(Di lunedì 5 dicembre 2022) Carlopropone una riforma radicale del reato di. Il Guardasigilli spiega che "laavviene sostanzialmente tra due persone: il corruttore, cioè quello che, e il corrotto che è quello che riceve. Entrambi oggi sono punibili per il reato die quindi entrambi hanno interesse a tacere quando vengono interrogati dal magistrato, perché possono avvalersi della facoltà di non rispondere. Bisognerebbe interrompere questa convergenza di interessi". Il ministro della Giustizia è intervenuto ai Global days della Farnesina in occasione della Giornata Internazionale contro la, evento organizzato dal ministero degli Esteri, inzione con Viminale e ministero della Giustizia. "Bisognerebbe far sì - sottolinea il ...

Il Tempo

rivoltosi, condannati a morte per "Muharebeh" o "Fesad fel arz" ("Guerra contro Dio e... Vista da Abassi "In Iran non è più protesta ma". Così la vede Ali Abassi, il grande ...... oggi all'opposizione, vincerà le prossime elezioni LONDRA -in vista a Westminster se ...di una Commissione per l'integrità e l'etica che promette di "ripulire Westminster dalla... Corruzione, la rivoluzione di Nordio: "Impunità per chi paga e poi collabora" Carlo Nordio propone una riforma radicale del reato di corruzione. Il Guardasigilli spiega che "la corruzione avviene sostanzialmente tra ...La convinzione che quella in atto da tre mesi in Iran non sia più una protesta ma una rivoluzione e che proprio per questo, non potrà essere risolta o placata dal regime teocratico con l’abolizione, a ...