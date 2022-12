Controlli dei carabinieri dei Nas in ospedali e Rsa | “Scoperti 165 sanitari irregolari”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quasi duecento poisizione lavorativenegli. Sono quelle che hanno scoperto idei Nas, alla fine di un maxi controllo su 1934 strutturee. “Le strutture – hanno spiegato i militari – ricorrono sempre più spesso a contratti di appalto per avvalersi di professionalitàe forniti da società esterne, solitamente riconducibili a cooperative”. Sotto la lente d’ingrandimento dei Nas ci sono finite imprese e cooperative private: 637 in totale. Ideihanno riguardato oltre 11.600 figure tra medici tra medici (13%), infermieri (25%) e altre professionie (62%). Complessivamente, le persone segnalate sono 205, di cui 83 all’autorità giudiziaria e 122 a quella amministrativa: 165 le ...

