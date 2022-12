Cade in casa | bimba di 11 mesi ricoverata per trauma

Dopo aver conservato l'imbattibilità casalinga per quasi un anno, il Bresciatra le mura ... consecutivo in, certificato dal d efinitivo 2 - 0 a tempo scaduto del subentrato Bonny , per il ...Il pubblico che guarda un'opera fa sempre un confronto con la propria vita.' 'La mostranel ... deve diventare concreto, com'è stato per questo evento.' Dopo una visita alla exdel ...BELMONTE DEL SANNIO - Cade l’amministrazione comunale a seguito delle dimissioni di sette consiglieri comunali.Rigamonti nuovamente espugnato. Dopo aver conservato l’imbattibilità casalinga per quasi un anno, il Brescia cade tra le mura amiche per la seconda gara consecutiva: i giustizieri delle rondinelle, qu ...