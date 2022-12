Amici 22 | Maria De Filippi furiosa con un cantante | “Te ne sei altamente fot**to!”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Chiuso il capitolo pulizie, ad22 continuano le polemiche per i comportamenti irrispettosi di alcuni allievi, che a dispetto dei provvedimenti presi continuano a comportarsi male. Per questo motivo nel corso dell’ultima puntataDeha perso la pazienza soprattutto nei confronti di uno dei ragazzi, Tommy Dali, che oltre a mancare di rispetto abbandonando una lezione come altri suoi colleghi, ha continuato a negare e mentire.22, i cantanti fanno infuriare (di nuovo) la produzione A un certo punto dell’ultima diretta di22,Deha mandato in onda una clip in cui si vedono Piccolo G, NDG, Tommy Dali e Wax lasciare le prove generali senza permesso. La conduttrice ha chiamato i quattro a centro dello studio per fargli ...