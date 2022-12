Traffico Roma del 04-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdema pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto auto in fila per incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra via Fiorentini e Casalbertone verso la tangenziale est su via Laurentina 3 raccordo anulare di centro commerciale Maximo nelle due direzioni sul Raccordo Anulare i bravi code lungo la carreggiata interna per lavori in corrispondenza dello svincolo per LaFiumicino terminati i lavori su Viale del Muro Torto al momento segnalate code nelle due direzioni e congestionato ildi zona ad Ostia su via dell’aeroporto di Fiumicino tra Isola Sacra e la via del Mare in quest’ultima direzione ancora chiusa per allagamenti via della Marcigliana in prossimità dello svincolo di Settebagni delricordiamo che in vigore fino alle 20:30 il blocco della circolazione per ...