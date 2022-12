Scatta l’ora del Mondiale per Club!

Leggi su seriea24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo il match vittorioso di ieri pomeriggio contro Taranto che ha chiuso il girone d’andata in Superlega, stasera via alla spedizione in terra brasiliana per i Block Devils. Gli orari dei match dei bianconeri. Andrea Anastasi: “Sarà un bel torneo, avremo quattro giorni consecutivi molto intensi, ci sarà bisogno di tutti i ragazzi che in questo periodo hanno dimostrato di essere tutti in condizione” Al via l’operazioneper Club per la Sir Safety Susa Perugia!Dopo la vittoria nel match di ieri pomeriggio al PalaBarton contro Taranto, gara che ha chiuso il girone d’andata di Superlega dei Block Devils, la carovana bianconera si appresta ad un lungo viaggio oltre oceano direzione Brasile e per la precisione Betim dove, dal 7 all’11 dicembre, Perugia sarà una delle sei pretendenti alla conquista del titolo iridato per club.La competizione vede ai nastri di ...