Qatar 2022 | un sondaggio affossa CR7 | il 70% dei portoghesi non lo vuole titolare

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lisbona, 4 dic. - (Adnkronos) - Inon vogliono Cristiano Ronaldonell'ottavo di finale mondiale di domani contro la Svizzera. Uno dei più importanti media di informazione sportiva, A Bola, ha lanciato nelle scorse ore unsulla titolarità di CR7 e il risultato è stato a dir poco sorprendente visto che il 70% dei lettori ha votato contro la conferma del 5 volte pallone d'oro, ritenuto da molti, non in forma per giocare dal 1' in una partita così importante.

