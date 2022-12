“Non si può morire a 32 anni” | Silvia Toffanin crolla | la tragedia a Verissimo

Il Fatto Quotidiano

'Salve signora siamo amici di suo figlio . Chiamiamo da parte sua, è finito in un brutto guaio: ha un debito molto grosso e selo saldafinire in galera '. Sono queste le parole con cui due uomini, entrambi residenti a Napoli , hanno agganciato una anziana signora che vive a Talenti truffandola. Anziani soli, ...... 'Io rappresento l'area di centro e se il Pdavere una chance di vincere è solo cercando un'alleanza con il centro - conclude Moratti - Per questo ho fatto la mia proposta al Pd maritiro la ... Si può disintossicare chi non vuole abbandonare la sostanza stupefacente La risposta è no