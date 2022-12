Morte David Rossi | ex comandante Cc Siena indagato a Genova

Agenzia ANSA

L'ex comandante provinciale dei carabinieri a Siena Pasquale Aglieco è stato indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager di Mps morto nel 2013. Il nuovo fascicolo era stato aperto dopo la deposizione di Aglieco davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'ex capo della comunicazione di Mps. L'ex comandante provinciale dei carabinieri a Siena Pasquale Aglieco è stato indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di David Rossi. L'ex comandante dei carabinieri di Siena davanti all'organismo presieduto da Zanettin ha raccontato una versione nuova rispetto a quella resa 8 anni prima.